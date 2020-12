*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 01.12.2020 - 16:10 ? ***

GDL Aktuell - Telegramm - 01.12.2020

Die Wahlen zu den Jugend- und Auszubildendenvertretern (JAV) bei der SBB Cargo Deutschland GmbH am 18. November 2020 waren für die GDL ein voller Erfolg. Drei GDLer wurden mit überwältigender Mehrheit gewählt. Somit haben die GDL-Mitglieder Clemens Hoffmann, Tobias Bremm und Florian Krüll alle drei Mandate inne.

Die SBB Cargo Deutschland GmbH hat ihren Sitz in Duisburg und stellt als Eisenbahnverkehrsunternehmen die Traktion der kombinierten Verkehrs- und Ganzzüge sicher. Sie hält die personellen Ressourcen und moderne Rangierlokomotiven verfügbar und ist für deren effizienten Einsatz verantwortlich. SBB Cargo Deutschland hält die EVU-Lizenz für Deutschland und die Niederlande und betreibt in Mannheim einen Fahrsimulator für Ausbildungszwecke. Zusätzlich engagiert sich das Unternehmen stark, wie auch immer mehr Wettbewerbsbahnen, in der Berufsausbildung des dringend benötigten Nachwuchses der Eisenbahnfachkräfte. Eine der Hauptforderungen der GDL wird hier umgesetzt und nun auch durch unsere JAV-Mitglieder bei der SBB-Cargo begleitet.

Die GDL gratuliert den neu gewählten JAV-Mitgliedern und wünscht ihnen viel Erfolg.