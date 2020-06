*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 17.06.2020 - 12:22 ? ***

GDL Aktuell - Telegramm - 17.06.2020





Die bundesweite Online-Wiederholungsbefragung der GDL „Mit Sicherheit“ beim Zugpersonal aller Eisenbahnverkehrsunternehmen in Deutschland im Jahr 2019 brachte erschütternde Ergebnisse zutage.

Diese liegen sogar unter den ohnehin schon dramatischen Werten der ersten Umfrage im Jahr 2016. Im Schnitt werden Lokomotivführer und Zugbegleiter zweimal im Jahr körperlich angegriffen. Das ist eine Verdoppelung zu 2016. Lokomotivführer sind besonders stark durch Personenunfälle und Beinaheereignisse wie Mutproben im Gleisbereich belastet. Hinzu kommen schlechte Noten bei der Vorsorge und auch bei der Betreuung durch die Arbeitgeber nach solchen Ereignissen, was nicht ohne Folgen bleibt.

Rund 2 500 Lokomotivführer und Zugbegleiter haben an der Umfrage teilgenommen und einen 26-seitigen Fragebogen beantwortet. Die Ergebnisse dieser repräsentativen Studie erfahren Sie in der Video-Pressekonferenz am 30. Juni 2020 um 11 Uhr.