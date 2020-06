*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 12.06.2020 - 15:07 ? ***

GDL Aktuell - Telegramm - 08.06.2020

Die GDL hat die Betriebsratswahlen bei der National Express Rail GmbH und National Express Holding GmbH am 28. Mai 2020 sehr erfolgreich abgeschlossen. Bei einer Wahlbeteiligung von 56 Prozent konnte sie von 236 abgegebenen Stimmen 138 Stimmen für sich verbuchen. Sie hat damit sieben der elf Mandate erreicht. 2018 gab es nur sieben Mandate, wovon vier auf die GDL fielen.

Die National Express Rail GmbH mit Sitz in Köln wurde im April 2012 gegründet. Sie fährt Leistungen im SPNV in Nordrhein-Westfalen. Als Betreibergesellschaft zeichnet die National Express Holding GmbH in Düsseldorf für Angebotsplanung und Ausschreibungen verantwortlich.

Die GDL gratuliert ihren neu gewählten Kollegen und wünscht ihnen viel Erfolg bei einer erfolgreichen Interessenvertretung.