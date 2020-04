*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 21.04.2020 - 09:55 ? ***

GDL Aktuell - Telegramm - 20.04.2020

Eine klare Mehrheit erhielt die Liste der GDL bei den Betriebsratswahlen der Transdev Mitteldeutschland GmbH: sieben von neun Sitzen. Das eindeutige Wahlergebnis ergab die Auszählung am 16. April 2020.

Die Transdev Mitteldeutschland GmbH gehört zur international agierenden Transdev-Gruppe und hat ihren Sitz in Chemnitz. Unter der Marke Mitteldeutsche Regiobahn erbringt die Transdev-Gruppe in Sachsen Schienenpersonennahverkehrsleistungen auf verschiedenen Regionalbahn- und Expresslinien. An den Standorten Leipzig, Chemnitz und Dresden sind mehr als 400 Mitarbeiter beschäftigt.

Die GDL gratuliert ihren neu gewählten Kollegen und wünscht ihnen bei ihrer Arbeit im Betriebsrat viel Erfolg. Hierbei steht sie gerne mit Rat und Tat zur Seite. Der herzliche Dank gilt auch allen Wählern für das Vertrauen in die Fraktion der GDL.