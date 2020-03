*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 19.03.2020 - 19:57 ? ***

GDL Aktuell - Telegramm - 19.03.2020

Das Coronavirus hat die Welt fest im Griff. Die Pandemie bedeutet für jeden Einzelnen eine große Herausforderung. Angesichts dieser Situation ist beherztes und verantwortungsbewusstes Handeln die beste Option. Die GDL hält den Geschäftsbetrieb aufrecht, bittet aber zum Schutz ihrer Mitarbeiter, Mitglieder und deren Angehöriger um die Beachtung folgender Maßnahmen.

Persönlichen Kontakt vermeiden, Risiko minimieren

So sollten bis auf weiteres keine Besuche oder Vorsprachen in der Hauptgeschäftsstelle

oder den Bezirksgeschäftsstellen stattfinden. Minimieren Sie die mit dem persönlichen Kontakt verbundene Ansteckungsgefahr und kontaktieren Sie uns stattdessen per Telefon oder E-Mail. Nutzen Sie auch die auf der zentralen und den bezirklichen Homepages hinterlegten elektronischen Formulare. Sie leisten damit einen wertvollen Beitrag zum Schutz unser aller Gesundheit.

Sie können sicher sein, dass wir uns Ihrer Anliegen auch in Zeiten der Krise sorgfältig und in der gewohnten Qualität annehmen. Wir danken für das Vertrauen und wünschen Ihnen Kraft, Durchhaltevermögen und vor allem Gesundheit.