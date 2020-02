*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 06.02.2020 - 10:31 ? ***

GDL Aktuell - Telegramm - 06.02.2020

Disponenten sind unerlässlich zur Durchführung eines sicheren und pünktlichen Eisenbahnbetriebs. In einem Schreiben spricht der geschäftsführende Vorstand den als Disponenten tätigen GDL-Mitgliedern seine Wertschätzung aus, appelliert an sie, sich vom Arbeitgeber nicht missbrauchen zu lassen und bietet ihnen Unterstützung an.