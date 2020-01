*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 06.01.2020 - 15:01 ? ***

GDL Aktuell - Telegramm - 06.01.2020





Bundesinnenminister Horst Seehofer, dbb-Bundesvorsitzender Ulrich Silberbach und GDL-Bundesvorsitzender Claus Weselsky beim gewerkschaftspolitischen Auftakt der dbb Jahrestagung am 6. und 7. Januar 2020 in Köln.

In der 61. Tagung werden aktuelle Entwicklungen des öffentlichen Dienstes, Herausforderungen und Erwartungen diskutiert. Darüber hinaus richtet die Jahrestagung den Blick auf aktuelle politische und gesellschaftliche Entwicklungen in unserem Land. Dabei wird die Frage, was junge Menschen bewegt und wie sie sich engagieren möchten, eine wesentliche Rolle spielen. Nicht zuletzt bietet die Tagung ein hervorragendes Forum zum Netzwerken.