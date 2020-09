*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 04.09.2020 - 14:14 ? ***

GDL Aktuell - Aushang - 04.09.2020

Am 1. September 2020 fand in Berlin die Auftaktrunde mit der CFL cargo Deutschland GmbH zur Begründung einer Tarifpartnerschaft statt. In diesem Termin erläuterte die GDL dem Arbeitgeber in konstruktiver Atmosphäre die einzelnen Tarifverträge, deren Inhalte sowie die Wirkungsweisen und beantwortete Verständnisfragen.