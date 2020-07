*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 16.07.2020 - 13:48 ? ***

GDL Aktuell - Aushang - 16.07.2020





In der siebten Verhandlungsrunde wurden am 15. Juli 2020 in Düren die Tarifverhandlungen zwischen GDL und Rurtalbahn (RTB) sowie VIAS Region West erfolgreich abgeschlossen. Damit konnte die GDL abermals eine neue Tarif- und Sozialpartnerschaft begründen.