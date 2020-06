*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 24.06.2020 - 11:20 ? ***

GDL Aktuell - Aushang - 24.06.2020

In seiner Mitarbeiterinfo vom 20. Juni 2020 behauptet der Arbeitgeber, dass es am 25. Mai eine Einigung zwischen GDL und erixx gegeben habe. Das ist völliger Unsinn und entbehrt jedweder Grundlage! Richtig ist, dass der Arbeitgeber an diesem Tag das Scheitern der Verhandlungen erklärt hat!