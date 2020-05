*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 26.05.2020 - 13:05 ? ***

GDL Aktuell - Aushang - 26.05.2020

…entstand, nachdem die Verhandlungen zu den haustarifvertraglichen Regelungen für das NETIENRA-Unternehmen erixx in der zweiten Verhandlungsrunde am 25. Mai 2020 in Frankfurt am Main ergebnislos abgebrochen wurden. Der Arbeitgeber war wegen der Corona-Pandemie nicht bereit, substanzielle Verbesserungen für das Zugpersonal zu vereinbaren.