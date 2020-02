*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 27.02.2020 - 16:35 ? ***

GDL Aktuell - Aushang - 27.02.2020

Am 26. Februar 2020 fand in Frankfurt am Main die Auftaktrunde für die haustarifvertraglichen Regelungen bei der zur Netinera-Gruppe gehörenden Die Länderbahn GmbH (DLB) statt.