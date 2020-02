*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 27.02.2020 - 12:23 ? ***

GDL Aktuell - Aushang - 27.02.2020

Neben den positiven Entwicklungen aufgrund des Abschlusses des Konzern-Rahmentarifvertrags für das Zugpersonal BuRa-ZugTV Netinera konnte die GDL am 26. Februar 2020 in Frankfurt am Main weitere Verbesserungen zum Haustarifvertrag vlexx vereinbaren.