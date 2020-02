*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 20.02.2020 - 10:35 ? ***

GDL Aktuell - Aushang - 20.02.2020

Das Thema Streckenkunde ist der DB schon seit geraumer Zeit ein Dorn im Auge. Könnte sie doch all die Lokomotivführer während dieser aus ihrer Sicht „unproduktiven Zeit“ weitaus effektiver einsetzen. Viele Vorstöße mussten wir dazu bereits erleben. Ganz nach der Philosophie, dass alles, was neu und vor allem digital ist, automatisch auch toll ist – nur weil es eben neu und digital ist, will DB Cargo nun der Streckenkunde an den Kragen.