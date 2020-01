*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 02.01.2020 - 13:24 ? ***

GDL Aktuell - Aushang - 02.01.2020

Auch bei dieser Aufsichtsratswahl haben sich die Arbeitgeber wohl entschieden, welche Vertreter ihnen in den Aufsichtsräten genehm wären. Nur so ist es zu erklären, dass DB RegioNetze in einem Wahlflyer der EVG ganz offen als verantwortlich im Sinne des Presserechts fungiert.