GDL Aktuell - Telegramm - 15.12.2019

Bei den Aufsichtsratswahlen im DB-Konzern entscheiden die Wähler jetzt über Aufsichtsratsmitglieder und/oder Delegierte für die Wahlversammlung am 10. und 11. März 2020 in Hannover. Auf Stauner und in den sozialen Netzwerken stellt die GDL ihre Spitzenkandidaten in kurzen Clips vor.