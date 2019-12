*** Unzureichende Internetverbindung - Offlineseite vom 12.12.2019 - 16:17 ? ***

GDL Aktuell - Aushang - 10.12.2019

Die zeit- und wirkungsgleiche Übernahme des Flächentarifvertrags für das Zugpersonal BuRa-ZugTV. Das hat die GDL in der konstruktiven Auftaktrunde zum Konzern-Rahmentarifvertrag für das Zugpersonal und zu den weiteren konzernweiten Tarifverträgen am 9. Dezember 2019 in Berlin gefordert.